Contrasti e spari Tentato omicidio a Riesi, chieste condanne fino a dieci anni per gelesi e mazzarinesi

L'azione a colpi di pistola nell'abitazione di Prestifilippo sarebbe maturata per dissidi causati da un debito di droga

Caltanissetta. Vanno tutti condannati per gli spari che a Riesi furono esplosi nell'abitazione di un giovane, Roberto Prestifilippo, di recente sottoposto a misura cautelare nell'inchiesta antidroga “Prisma bis”. Questa mattina, la procura nissena ha richiesto, davanti al gup del tribunale di Caltanissetta, dieci anni e otto mesi di reclusione per Carmelo Manuel Giorlando, sei anni ciascuno per Simone Maganuco (conosciuta come “Ciro”) e Michael Giorlando e tre anni e quattro mesi per Samuele Giorlando. Furono loro, secondo i pm e i carabinieri, a entrare nell'abitazione e a sparare con almeno due pistole, pare per un contrasto sorto nello spaccio di droga, probabilmente in relazione a un debito che Prestifilippo aveva accumulato con fornitori gelesi. A concludere per la condanna, oltre al pm, anche il legale di Prestifilippo, l'avvocato Giovanni Sanfilippo, costituito parte civile. Il giovane rimase ferito dai colpi esplosi così come Simona Maganuco. Entrambi, inizialmente, negarono di essere stati raggiunti da spari. Per le difese, come riferito invece dagli avvocati Carmelo Tuccio, legale di Maganuco, e Paolo Piazza, in rappresentanza di Samuele Giorlando, la dinamica di quanto accaduto nell'abitazione non sarebbe del tutto chiara. Anche Prestifilippo, infatti, come fu riferito dagli inquirenti, cercò di armarsi, impugnando un fucile artigianale che però in fase d'indagine fu considerato non efficiente. I pm sono certi che quell'azione, organizzata da gelesi e mazzarinesi, avrebbe potuto portare alla morte di Prestifilippo. L'arrivo del gruppo e la successiva fuga furono immortalati dai sistemi di videosorveglianza Dagli sviluppi investigativi, maturati intorno al tentato omicidio, carabinieri e pm hanno ricostruito una presunta filiera della droga, tra Gela e Riesi, oggetto dell'inchiesta “Prisma bis”. La prossima settimana, toccherà agli altri difensori, gli avvocati Filippo Spina e Gaetano Giunta, concludere per le posizioni di Carmelo Manuel Giorlando e Michael Giorlando.