Trapani-Gela 2-0, i granata interrompono la striscia positiva dei biancazzurri
La diretta testuale di Trapani-Gela, valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie D.
Gela. Luca Napolitano e Franco Gorzelewski consegnano il successo a un buon Trapani, che interrompe la striscia positiva di otto risultati utili consecutivi del Gela. Altra nota dolente l'espulsione rimediata da Andrea Ferrigno appena prima della rete del definitivo 2-0 granata: l'esterno gelese salterà la delicata sfida di domenica prossima contro la Nissa. Rimane fermo a 17 punti, dunque, il club di Melfa, che a Erice rimedia la prima sconfitta sotto la gestione Romano a due mesi dall'arrivo in panchina dell'esperto tecnico ex Licata.
Il tabellino
Trapani: Simoni, Buonaccorsi (70' Ciurleo), Valenti, Teijo, Velasquez, Gorzelewski, Ordonez (75' Nardella), Dampha (57' Lucito), Randazzo (57' Moraes), Napolitano (87' Ferlicca), Scorza. A disposizione: Pizzuto, Sebastiani, Vieira, Zhupa. Allenatore: Giuseppe Misiti.
Gela: Colace, Desiato, Giuliano, Camilleri (81' Argentati), Nardo A, Maltese, Ferrigno F (62' Ceesay), Di Stefano (78' Tuccio), Ferrigno A, Cissokho (70' Lanza), Flores Heatley (84' Rozzi). A disposizione: Bonaccorso, Siino, Tuvé, Nardo L. Allenatore: Pippo Romano.
Arbitro: Nencioli di Prato.
Reti: 38' Napolitano, 64' Gorzelewski.
Note: Espulso Ferrigno A. Ammoniti Napolitano, Dampha, Colace, Ciurleo, Tuccio.
La cronaca
Termina la sfida al "Mokarta".
92' - Si rinnova il duello Moraes vs Colace: dopo un buon contropiede, l'estremo difensore argentino risponde con i piedi alla conclusione in porta dell'avversario.
90' - L'arbitro assegna cinque minuti di recupero.
87' - Ben posizionato, Moraes calcia in porta ma scheggia il palo.
85' - Tuccio cerca la porta su punizione da posizione invitante ma spara alto.
83' - Moraes trova lo spazio e calcia al volo da buona posizione: Colace gli nega la rete del 3-0.
79' - Nardella penetra in area e calcia a botta sicura ma trova la risposta di Colace.
74' - Flores Heatley cerca in mezzo Lanza, che non trova però la porta da pochi passi.
64' - 2-0 Trapani. Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Napolitano, Gorzelewski trova la deviazione vincente e beffa Colace.
63' - Intervento in ritardo di Andrea Ferrigno: l'arbitro estrae il cartellino rosso.
62' - Primo cambio in casa Gela: Ceesay prende il posto di Flavio Ferrigno.
55' - Miracolo di Simoni su Giuliano, che a pochi passi dalla porta trova l'intervento prodigioso dell'estremo difensore granata.
52' - Primo provvedimento nei confronti dei biancazzurri: ammonito Andrea Ferrigno.
46' - Inizia la ripresa.
Termina il primo tempo.
45+2' - Il Gela protesta per un tocco con la mano in area ma per l'arbitro non c'è nulla.
45' - L'arbitro assegna due minuti di recupero.
44' - Maltese calcia in porta dal limite dell'area ma Simoni fa sua la sfera.
38' - 1-0 Trapani. Napolitano si coordina dal limite dell'area e trafigge Colace.
30' - Poche emozioni in questa prima mezz'ora di gara: risultato fermo sul punteggio di 0-0.
20' - Traversone preciso di Ferrigno per Cissokho, che a due passi dalla porta colpisce male di testa: il guardalinee alza la bandierina.
13' - Maltese pennella su punizione per Camilleri: la sua incornata non impensierisce Simoni.
1' - Primo squillo della sfida dopo circa 40 secondi: Ordonez si accentra e cerca il primo palo con il sinistro. La sua conclusione termina di poco a lato.
1' - Inizia la sfida a Erice.