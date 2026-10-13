Impatto stradale tra due auto, ancora una volta lungo il tratto di via Settefarine
È stato necessario l'intervento di un'ambulanza
A cura di Redazione
13 ottobre 2026 18:08
Gela. L'impatto è avvenuto in un tratto lungo il quale sono frequenti gli incidenti stradali, quello all'incrocio tra via Settefarine e via Siragusa. Questa volta, lo scontro è avvenuto tra due auto. Su una, viaggiavano due giovani ragazze mentre sull'altra automobile una coppia. È stato necessario l'intervento di un'ambulanza.