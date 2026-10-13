Quotidiano di Gela

Impatto stradale tra due auto, ancora una volta lungo il tratto di via Settefarine

È stato necessario l'intervento di un'ambulanza

A cura di Redazione Redazione
13 ottobre 2026 18:08
Impatto stradale tra due auto, ancora una volta lungo il tratto di via Settefarine -
Gela
Cronaca
Condividi

Gela. L'impatto è avvenuto in un tratto lungo il quale sono frequenti gli incidenti stradali, quello all'incrocio tra via Settefarine e via Siragusa. Questa volta, lo scontro è avvenuto tra due auto. Su una, viaggiavano due giovani ragazze mentre sull'altra automobile una coppia. È stato necessario l'intervento di un'ambulanza.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela