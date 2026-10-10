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Usa, l’uragano Isaia raggiunge le coste della Florida. Venti a 165 km/h

ROMA (ITALPRESS) - L'Uragano Isaia ha toccato terra poche ore fa vicino a Destin, una città costiera della Florida, raggiungendo la categoria 2. I venti sostenuti hanno raggiunto i 165 km/h. Circa 329...

A cura di Redazione Redazione
10 ottobre 2026 10:00
Usa, l’uragano Isaia raggiunge le coste della Florida. Venti a 165 km/h -
Italia
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ROMA (ITALPRESS) - L'Uragano Isaia ha toccato terra poche ore fa vicino a Destin, una città costiera della Florida, raggiungendo la categoria 2. I venti sostenuti hanno raggiunto i 165 km/h. Circa 329.000 cittadini sono senza elettricità in Florida e 124.400 in Alabama secondo fonti di informazione locale.(ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 10 ottobre 2026

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