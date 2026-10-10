Usa, l’uragano Isaia raggiunge le coste della Florida. Venti a 165 km/h
ROMA (ITALPRESS) - L'Uragano Isaia ha toccato terra poche ore fa vicino a Destin, una città costiera della Florida, raggiungendo la categoria 2. I venti sostenuti hanno raggiunto i 165 km/h. Circa 329...
ROMA (ITALPRESS) - L'Uragano Isaia ha toccato terra poche ore fa vicino a Destin, una città costiera della Florida, raggiungendo la categoria 2. I venti sostenuti hanno raggiunto i 165 km/h. Circa 329.000 cittadini sono senza elettricità in Florida e 124.400 in Alabama secondo fonti di informazione locale.(ITALPRESS).
Foto: Ipa Agency
Fact Check
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Fonte:
Verificato il: 10 ottobre 2026