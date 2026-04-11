Quotidiano di Gela

Urso “Il successo di Artemis II conferma il valore dell’intesa con la Nasa”

ROMA (ITALPRESS) - "Il successo di Artemis II conferma il valore dell'intesa che abbiano sottoscritto a Washington con l'amministratore della NASA Jared Isaacman: un accordo strategico che rafforza la...

A cura di Redazione Redazione
11 aprile 2026 10:25
Urso “Il successo di Artemis II conferma il valore dell’intesa con la Nasa” -
Italia
Italpress
Condividi

ROMA (ITALPRESS) - "Il successo di Artemis II conferma il valore dell'intesa che abbiano sottoscritto a Washington con l'amministratore della NASA Jared Isaacman: un accordo strategico che rafforza la nostra cooperazione sui moduli abitativi lunari, sistemi di comunicazione avanzati e attività scientifiche, con l'obiettivo di favorire e sostenere una presenza umana stabile e duratura sulla Luna". Così su X il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

"E' da qui che si costruisce non solo il ritorno sulla Luna, ma la credibilità e la leadership di chi intende abitarne il futuro, trasformando l'esplorazione in presenza concreta", prosegue.

- Foto IPA Agency -

(ITALPRESS).

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela