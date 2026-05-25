Scontro tra una moto e uno scooter a Catania, morti due giovani

Presenti anche gli agenti della polizia municipale di Catania, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

CATANIA (ITALPRESS) – Drammatico incidente stradale nella notte a Catania. Due giovani di 21 e 24 anni hanno perso la vita in uno scontro avvenuto poco dopo la mezzanotte tra una moto e uno scooter in via Umberto, all’angolo con via Musumeci. Secondo una prima ricostruzione, i due mezzi si sarebbero scontrati violentemente, probabilmente a causa dell’elevata velocità. Nell’impatto i conducenti sono stati sbalzati sull’asfalto, riportando gravissime lesioni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, allertati da alcuni residenti della zona, che hanno tentato a lungo di rianimare i due giovani, senza però riuscire a salvarli. Presenti anche gli agenti della polizia municipale di Catania, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).