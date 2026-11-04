Prospettive e città "Urbanistica abbandonata? Stiamo lavorando su più fronti", Morgana: "Per strisce gialle già centinaia di pass"

La casella dell'urbanistica, da sempre, è fra quelle che nella scacchiera amministrativa hanno un peso non indifferente, anzitutto per gli introiti che assicura all'ente municipale

Gela. “Urbanistica abbandonata? Non mi pare. Anzi, stiamo lavorando su più fronti”. L'assessore Simone Morgana, negli scorsi giorni, è stato più volte tirato in ballo da esponenti di centrodestra, proprio in relazione a quello che ritengono un blocco quasi totale del settore urbanistica. “Vorrei ricordare che abbiamo provveduto alle modifiche del regolamento edilizio che ha favorito le strutture commerciali anche per quanto concerne i dehors. Stiamo sviluppando – aggiunge - tutta la procedura che consentirà ai proprietari, finalmente, nelle aree che da Prg prevedono l'edificabilità, di costruire nel rispetto delle norme, attraverso uno sblocco importante delle norme tecniche di attuazione e dei piani particolareggiati. Purtroppo, i vincoli del dissesto non ci hanno favorito ma con il bilancio stabilmente riequilibrato, appena approvato dal ministero, potremmo avere più risorse”. Secondo l'assessore, che fino a oggi, al pari degli altri componenti del governo locale, ha ottenuto piena fiducia dal sindaco Terenziano Di Stefano, quando si parla di urbanistica spesso ci si limita a un unico ambito. “E' in atto inoltre un intervento molto importante per contrastare l'emergenza abitativa ed è tutto in capo al settore urbanistica e patrimonio – continua l'assessore – stiamo dando risposte con gli immobili confiscati alla mafia e con quelli che sono stati dichiarati di pubblica utilità. Tutti questi non sono interventi spot, che non ci interessano. Sono frutto di una programmazione”. La casella dell'urbanistica, da sempre, è fra quelle che nella scacchiera amministrativa hanno un peso non indifferente, anzitutto per gli introiti che assicura all'ente municipale. Morgana estende il campo pure alla viabilità, dato che in vari momenti è stato fortemente criticato, fino a un recente “scivolone” politico interno poi superato nel confronto con i dem. “Ritengo che anche sulla viabilità, in questi due anni - conclude - abbiamo introdotto una visione pratica differente e che va in direzione di una città più a misura di cittadino. I parcheggi riservati ai residenti? Partiranno non appena avremo completato con i pannelli integrativi. Abbiamo già rilasciato centinaia di pass per i parcheggi riservati. E' un segnale netto, visto che tanti cittadini riconoscono un loro diritto”.