Uova pasquali e solidarietà, Rotaract club devolverà i fondi raccolti ai volontari del reparto di oncologia

Gela. In occasione delle festività pasquali, il Rotaract Club di Gela ha realizzato, in collaborazione con l’azienda dolciaria “Monardo”, le uova di cioccolato solidali nell’ambito del progetto “Fuori dal Guscio”. L’iniziativa solidale nasce con l’obiettivo di unire il valore della tradizione pasquale a un gesto concreto di solidarietà. Il ricavato dell’acquisto delle uova sarà infatti devoluto interamente in beneficenza all’associazione di assistenza e volontariato per malati oncologici Farc&C che opera nel reparto di oncologia dell'ospedale "Vittorio Emanuele". Il club ha sottoscritto un protocollo di intesa in questo anno sociale. Attraverso questo progetto, il Rotaract Club di Gela rinnova il proprio impegno a essere presente, anche nel suo piccolo, nelle case e nelle scuole , soprattutto durante le festività. Occasioni che diventano ancora più significative quando si trasformano in strumenti per fare del bene, diffondere felicità, speranza e sostegno concreto al territorio che certamente ha bisogno di sostegno. “Fuori dal Guscio” rappresenta un ulteriore passo nel percorso di servizio del club, che continua a credere nella solidarietà come valore fondamentale per la crescita della comunità.