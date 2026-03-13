Già sottoposto a misura per furti l'ha violata, aggravamento per un giovane

Ha violato la misura degli arresti domiciliari

Gela. Lo scorso anno era stato arrestato e sottoposto a misura per diversi furti contestatigli, concentrati in attività commerciali a Macchitella. Pochi giorni fa, il venticinquenne Nicolas Cavaleri ha violato la misura degli arresti domiciliari, disfacendosi anche del braccialetto elettronico che gli era stato imposto per monitorarlo. Sulla base di quanto ricostruito dagli investigatori, si sarebbe recato presso una delle attività che aveva già preso di mira. La violazione della misura ha fatto scattare l'aggravamento, con la detenzione in carcere. Rispetto ai furti che gli sono stati contestati, sul finire dello scorso anno, era stato disposto a suo carico il giudizio immediato. Il giovane è difeso dal legale Lara Amata.