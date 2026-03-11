Arriva la penalizzazione per il Gela, "ritardi nei pagamenti a un calciatore"

Da stabilire se si tratterà di un solo punto o se saranno due i punti che verranno tolti ai biancazzurri

Gela. Il Gela verrà probabilmente penalizzato di almeno un altro punto in classifica. Una penalizzazione dovuta ad un ritardo nel pagamento di Jerry Mbakogu, avvenuto oltre la mezzanotte del 31 gennaio. Da stabilire se si tratterà di un solo punto o se saranno due i punti che verranno tolti ai biancazzurri, la cui situazione in classifica non dovrebbe variare troppo. Il club gelese, infatti, potrebbe scalare di qualche posizione e subire qualche sorpasso di Sambiase e Vigor Lamezia ma senza veder complicare troppo la propria corsa verso l’obiettivo salvezza. L’esito, in ogni caso, dovrebbe arrivare a fine mese.