Quotidiano di Gela

Uomo trovato morto in strada a Palermo, accanto al corpo chiazze di sangue

Si tratterebbe di un cittadino straniero.

A cura di Redazione Redazione
04 giugno 2026 16:56
Uomo trovato morto in strada a Palermo, accanto al corpo chiazze di sangue -
Sicilia
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PALERMO (ITALPRESS) – Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato nel pomeriggio su un marciapiede in via Ernesto Basile, a Palermo. Si tratterebbe di un cittadino straniero. Sul posto personale del 118 e carabinieri. Accanto alla vittima diverse chiazze di sangue. Indagini sono in corso.

– Foto di repertorio ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).

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