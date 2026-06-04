Uomo trovato morto in strada a Palermo, accanto al corpo chiazze di sangue
Si tratterebbe di un cittadino straniero.
A cura di Redazione
04 giugno 2026 16:56
PALERMO (ITALPRESS) – Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato nel pomeriggio su un marciapiede in via Ernesto Basile, a Palermo. Si tratterebbe di un cittadino straniero. Sul posto personale del 118 e carabinieri. Accanto alla vittima diverse chiazze di sangue. Indagini sono in corso.
– Foto di repertorio ufficio stampa Carabinieri –
(ITALPRESS).