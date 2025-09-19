Un'opera del maestro Iudice per la patrona: "Alla città il santuario originario"

Il maestro Giovanni Iudice ha concesso inoltre l'opera per la copertina del saggio sul tema del santuario, realizzato dal professore Nuccio Mule'

Gela. Sostiene la necessità di una completa restituzione alla città del santuario originario, a Villaggio Aldisio, e ha deciso di donare al comitato, costituito a tale scopo, una sua opera inedita che raffigura la patrona Maria D'Alemanna. Il maestro Giovanni Iudice ha concesso inoltre l'opera per la copertina del saggio sul tema del santuario, realizzato dal professore Nuccio Mule'. “Il maestro Giovanni Iudice ancora una volta dimostra il suo amore e il suo attaccamento a questa nostra terra. Oggi, in modo particolare sulla fede, la storia e la devozione alla nostra amata oatrona”, spiega Antonino Cocchiaro che fa parte del comitato per il santuario.

In foto l'opera di Iudice