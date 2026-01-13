Uno studente dell’Università di Messina morto durante le proteste in Iran

Yasin Mirzaei, studente dell'Università di Messina, è morto in Iran durante le proteste a Dareh Deraz

MESSINA (ITALPRESS) – Yasin Mirzaei, studente dell’Università di Messina, è morto in Iran durante le proteste a Dareh Deraz, Kermanshah, probabilmente colpito da un proiettile, secondo l’Iran Human Rights Documentation Center. Il giovane, cittadino yarsani, si era trasferito in Italia tre anni fa per proseguire gli studi.

L’Università degli Studi di Messina, si legge in una nota, “esprime la propria vicinanza e solidarietà alla comunità studentesca iraniana dell’Ateneo, che sta vivendo ore di forte apprensione e sofferenza, acuite dalla difficoltà di contattare familiari e amici in Iran, con gravi ripercussioni sul benessere personale e sulla serenità del percorso accademico. In questo contesto, l’Ateneo esprime, inoltre, profondo cordoglio per la scomparsa in Iran di un giovane che aveva frequentato l’Università di Messina, un evento che colpisce e addolora ancor di più l’intera comunità accademica. UniMe ribadisce con fermezza i valori che fondano la comunità universitaria: tutela della persona, rispetto dei diritti umani, libertà di pensiero e di espressione, rifiuto di ogni forma di violenza e discriminazione. In queste giornate, l’Ateneo intende trasformare la solidarietà in azioni concrete, garantendo a studentesse e studenti tutto il supporto che rientra nelle proprie possibilità. UniMe, infine, accoglie e sostiene il messaggio di vicinanza espresso dalle rappresentanze studentesche e le iniziative di sensibilizzazione promosse in città, nel rispetto dell’autonomia e della libertà di espressione della comunità universitaria”, conclude la nota.