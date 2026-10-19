Uno chef italiano scrive un nuovo capitolo del “dialogo culinario” Italia-Cina

HANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Quando lo chef italiano Luigi Dell'Arena è arrivato per la prima volta in Cina nel 2019, non immaginava quale percorso lo attendesse.Nato a Milano, è cresciuto in...

HANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Quando lo chef italiano Luigi Dell'Arena è arrivato per la prima volta in Cina nel 2019, non immaginava quale percorso lo attendesse.

Nato a Milano, è cresciuto in una famiglia con radici nell'Italia meridionale. I suoi genitori si erano trasferiti a Milano dopo la Seconda guerra mondiale, un'esperienza che ha contribuito a plasmare la sua apertura nei confronti delle diverse culture.

Nel 2019, su invito della sua socia cinese Jia Xiaoyue, Dell'Arena è arrivato a Qingtian, una contea nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, per aprire un ristorante italiano. Jia, cinese d'oltremare di seconda generazione, aveva vissuto in Italia per oltre vent'anni prima di tornare nella sua città d'origine per promuovere la cucina e la cultura italiane.

"Mi piacciono le culture diverse. Quella cinese era completamente nuova per me", ha affermato Dell'Arena. "Leggere libri sulla Cina è una cosa, viverci è un'altra. Ho scoperto una Cina piena di opportunità".

Dopo un breve soggiorno nel 2019 e il ritorno in Italia, ha deciso di tornare in Cina nel luglio 2023. Oggi Qingtian è diventata la sua seconda casa.

Nota per la sua lunga storia di emigrazione, Qingtian vanta oltre 300 anni di legami con il mondo. Centinaia di migliaia di abitanti si sono stabiliti all'estero, riportando con sè in patria influenze internazionali e creando un'atmosfera culturale unica, in cui si incontrano tradizioni orientali e occidentali.

Per Dell'Arena, questo ambiente è fonte di ispirazione in cucina. Pur mantenendo l'essenza della tradizione gastronomica italiana, ha iniziato a incorporare ingredienti locali nei suoi piatti.

Una delle sue creazioni più rappresentative è un piatto a base di capesante e delle rinomate bacche Dongkui di Qingtian. Abbina questo frutto agrodolce alle tecniche di cucina italiane, aggiungendo polvere di cocco locale e altri ingredienti per creare un piatto che unisce lo stile italiano ai sapori cinesi.

"La bacca è un ingrediente molto interessante. Conferisce al piatto un nuovo equilibrio e un gusto più ricco", ha affermato.

Anche adattare la cucina italiana ai commensali cinesi si è rivelato un percorso di apprendimento. Ha imparato a regolare la dolcezza dei dessert, la quantità di sale nella pasta e persino la consistenza dei piatti in base alle preferenze locali.

"Lo stesso cibo cambia quando arriva in un altro Paese. Proprio come la cucina cinese in Europa, anche quella italiana deve adattarsi in Cina", ha affermato.

Per Dell'Arena, il cibo è molto più di un semplice modo per soddisfare il palato. "La lingua è il primo simbolo di una cultura, e il cibo viene subito dopo. Il cibo custodisce la memoria e l'espressione di un luogo", ha affermato.

Nella sua cucina a Qingtian, Dell'Arena utilizza gli ingredienti locali per scrivere un nuovo capitolo della cucina italiana: un dialogo culinario tra Italia e Cina.

(ITALPRESS).

- Foto Xinhua -