Università di Palermo, al via il bando per il Master di I° livello in Europrogettazione e Professioni Europee

PALERMO (ITALPRESS) – Il bando per la 2° edizione del Master Universitario di I° livello in Europrogettazione e Professioni Europee (A.A. 2025/2026) è pubblicato sul sito dell’Università di Palermo con scadenza per la iscrizione il 14 gennaio 2026. Un percorso formativo declinato per chi vuole progettare iniziative da finanziare con i fondi europei e il Next Generation EU. Il corpo docente è costituito da professori universitarie di diritto ed economia ed esperti di progettazione europea.

Il Master, coordinato da Gaetano Armao, si terrà anche quest’anno presso il Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali dell’Università degli Studi di Palermo (Via Maqueda 324 – Palermo), e prevede un impegno complessivo di 60 CFU per un totale di 1500 ore ed è riservato a un massimo di 20 partecipanti. È previsto lo svolgimento di stages presso amministrazioni ed imprese.

