UnitelmaSapienza primo Ateneo italiano componente del Consorzio Accademico di Studi Europei con Harvard University
Attivato il Corso di Laurea Magistrale in Studi Europei (LM 90) che si fonda su una solida e innovativa formazione interdisciplinare.
L’Università di Roma UnitelmaSapienza, con sede a Gela e Catania, è membro dell’Academic Consortium del Council for European Studies (CES). L’Academic Consortium del CES, cui UnitelmaSapienza è stata inserita quale componente effettivo, comprende più di cento istituzioni e organizzazioni di ricerca e formazione di tutto il mondo, tra cui Harvard University, Max Planck Institute for the Study of Societies, Berkeley University of California e Yale University. Questa iniziativa rafforza il processo di internazionalizzazione dell’Ateneo e differenzia ulteriormente l’Università dagli altri Atenei telematici, così ha dichiarato il Rettore di UnitelmaSapienza Bruno Botta. In linea con questo percorso, è stato attivato il Corso di Laurea Magistrale in Studi Europei (LM 90). Il Corso di Laurea Magistrale in Studi Europei, si fonda su una solida e innovativa formazione interdisciplinare, che integra saperi giuridici, politici, economici, storico-archeologici, sociologici, psicologici e comunicativi, arricchiti dalle competenze digitali oggi indispensabili per la gestione dei processi di trasformazione dell’Europa contemporanea.
L’adesione di UnitelmaSapienza è stata resa possibile grazie al lavoro svolto dal professor Pier Luigi Petrillo, Direttore della Scuola di Alta Formazione in Culture, Politiche e Democrazie dell’Ateneo, che ha valorizzato i rapporti internazionali della Scuola evidenziando la qualità della didattica e della ricerca, anche in ambito globale, di UnitelmaSapienza.
La partecipazione a questo prestigioso consorzio accademico, oltre a collocare l’Ateneo in un contesto di altissimo livello scientifico, porterà dei vantaggi per tutta la comunità accademica. Ad esempio: 1) studenti e ricercatori di UnitelmaSapienza potranno concorrere per un’ampia gamma di grant, premi e fellowship a supporto dei loro studi, delle loro ricerche e delle loro pubblicazioni, molti dei quali riservati esclusivamente a studenti, ricercatori e docenti delle istituzioni partecipanti (es. lo Small Events Grant, l’Institutional Emerging Scholar Award, il First Article Prize, il First Book Prize, borse di viaggio per conferenze, ecc.).
Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria universitaria:
Tel. 0933 1964048