Unitelma Sapienza ottiene le 5 stelle QS: università telematica premiata per l’online learning

L’Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza, presente con sedi a Gela e Catania, è la prima università telematica italiana a ottenere il prestigioso riconoscimento internazionale QS Stars Online Learning, il sistema di auditing sviluppato dall’agenzia QS, editrice dei più autorevoli ranking universitari globali.

La valutazione ha analizzato in modo approfondito metodologie didattiche, servizi agli studenti e infrastrutture tecnologiche dell’ateneo, con l’obiettivo di misurare la qualità dell’esperienza formativa a distanza. Il modello QS prende in esame diversi indicatori, dall’offerta formativa all’interazione tra docenti e studenti, fino agli strumenti messi a disposizione di matricole, iscritti e alumni.

UnitelmaSapienza ha ottenuto il punteggio massimo in aree chiave: livello di ingaggio dei docenti, qualità dei servizi agli studenti, dotazioni tecnologiche, efficacia delle interazioni con l’ateneo e formazione del personale docente nell’uso degli strumenti digitali.

“Le 5 stelle QS nella categoria Learning Online rappresentano un riconoscimento straordinario al nostro impegno nella qualità della didattica digitale”, ha dichiarato il Rettore Bruno Botta. “Questo risultato conferma la solidità del nostro modello e-learning, che integra innovazione tecnologica e supporto personalizzato, rendendo l’istruzione accessibile e inclusiva”.

L’audit QS Stars, progettato per andare oltre le percezioni soggettive, valuta la qualità dell’esperienza formativa attraverso metriche riconosciute a livello internazionale. Il punteggio ottenuto da UnitelmaSapienza in 24 indicatori conferma un impegno costante nel garantire un apprendimento online strutturato, coinvolgente e realmente accessibile.

