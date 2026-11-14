La polemica Unione Comuni, Zuccalà: "Per Butera piena possibilità finanziamenti, opposizione assente"

A Butera, si è tenuta una riunione operativa, dato che proprio i progetti del Comune buterese, allo stato, devono ancora sostenere l'iter conclusivo

Butera. La seconda “finestra” per i finanziamenti dei progetti, affidati all'Unione dei Comuni, era già stata abbondantemente indicata dal gruppo tecnico che segue l'Area urbana funzionale, sia al momento del riconoscimento come organismo intermedio sia durante la seduta del consiglio dell'Unione. A Butera, si è tenuta una riunione operativa, dato che proprio i progetti del Comune buterese, allo stato, devono ancora sostenere l'iter conclusivo. Il sindaco Giovanni Zuccalà, che era stato invitato alle dimissioni dal consigliere di opposizione Rita Pasqualetto, durante la seduta del consiglio dell'Unione, ha invece rimarcato che per l'ente nulla è compromesso. Lo ha fatto in presenza del presidente della giunta dell'Unione, Massimiliano Conti, e del gruppo tecnico dell'Unione dei Comuni. “Anzi – dice – i ritardi sul finanziamento dei progetti sono dovuti all'opposizione che lo scorso anno non ha votato il piano triennale delle opere pubbliche, che ricomprendeva i progetti da finanziare con la programmazione regionale. “Il tentativo dell'opposizione si è perpetuato anche quest'anno, quando i consiglieri di opposizione, non tutti, hanno disertato la seduta consiliare dello scorso 30 marzo. Tuttavia, il giorno successivo, l'inaspettata presenza del consigliere Labbate ha consentito di avere il numero legale per l'approvazione del piano delle opere pubbliche, che ha completato l'iter amministrativo necessario alla realizzazione delle opere. Un'opposizione che continua a dimostrare disinteresse totale nei confronti della comunità buterese – dice Zuccalà - intenta solo a praticare una politica priva di contenuti e colma di disinformazione. L'intento di screditare l'amministrazione si rivolta contro loro stessi. Prova ne sia il fatto che proprio i consiglieri Rita Pasqualetto e Filippo Balbo erano assenti all'incontro tenuto in municipio. Ma ciò non basta. Occorre chiarire che il tavolo è stato l'occasione per divulgare quello che è già in programma e insito nelle funzione dell'organismo intermedio. Il 29 ottobre è stata infatti firmata la convenzione che riconosce e accredita le Aree urbane funzionali come organismi intermedi per la gestione diretta dei fondi. A giorni la firma per l'accordo di programma darà il via libera definitivo della giunta regionale alla Fua di Gela, Niscemi e Butera per l'autonomia gestionale dei finanziamenti, rispetto alle opere comprese nelle misure previste dal Fesr. Nel ricordare che non tutte le Fua, Areee Interne e Siru, in Sicilia, hanno raggiunto l'obiettivo, l'occasione è ormai per noi tangibile con la prossima e non lontana riapertura degli avvisi con i quali potranno ottenersi, anche per Butera , i finanziamenti e realizzarsi le opere”.