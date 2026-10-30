I fondi Unione Comuni, via libera a finanziamenti e progetti: Irti, "ora fase decisiva"

Irti non condivide la critica, spesso aspra, che la maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano porta avanti nei confronti del governo regionale

Gela. I finanziamenti per l'Unione dei Comuni e i relativi progetti passano quasi esclusivamente in capo all'Autorità urbana funzionale che mette insieme Gela, Niscemi e Butera, come abbiamo riferito. Parte così, con l'assenso del governo regionale, la fase decisiva per giungere ai cantieri di ventotto progetti. Il consigliere comunale Dc Armando Irti (che fa parte del consiglio dell'Unione) non condivide la critica, spesso aspra, che la maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano porta avanti nei confronti del governo regionale. "Questo traguardo consiste nel finanziamento di oltre 20 milioni di euro utili alla realizzazione di progetti nei Comuni di Gela, Niscemi e Butera.

Questo è il risultato di un duro lavoro dei componenti del Fua che hanno lavorato in sinergia con l’amministrazione comunale e regionale, al fine del raggiungimento di questo obiettivo. Ciò di cui si necessita adesso, è realizzare concretamente questi progetti. Occorre quindi portare avanti un lavoro istituzionale condiviso, al fine di restituire alla città le opere che da anni necessitano di ristrutturazioni, e che negli anni a venire potranno essere restituiti alla libera fruizione dell’intera città. In qualità di capogruppo della Dc, colgo con grande piacere l’elogio innalzato nei confronti del governo regionale dalla consigliera del Pd Lorena Alabiso, e ciò perché, la maggioranza locale, alla quale appartiene la stessa consigliera, coglie sempre l’occasione di criticare lo stesso governo regionale, senza però considerare gli aspetti positivi che lo stesso si pregia di portare in essere. La Regione Siciliana, oltre a finanziare le somme per la realizzazione di questi progetti, ha inoltre promosso una sessione informativa sui controlli di primo livello del programma Fesr, occasione di approfondimento sulle procedure per gestire correttamente le risorse europee. In questo modo, sarà l’unione dei comuni a gestire operativamente la fase esecutiva della realizzazione dei suddetti progetti", sottolinea Irti. Anche secondo il consigliere di centrodestra adesso "la vera soddisfazione sarà trasformare le idee in risultati concreti, capaci di migliorare la qualità della vita dei cittadini e dare valore al lavoro svolto", conclude.