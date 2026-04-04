Unione Comuni, ultimi adempimenti prima dell'accordo sui fondi: manca nomina per consiglio

Sul versante politico, però, il consiglio dell'Unione manca ancora di un consigliere in rappresentanza di Gela. Anche Niscemi dovrà procedere a una nuova nomina

Gela. I fondi e i relativi stanziamenti sono stati confermati dalla Regione, come abbiamo riferito a seguito della rimodulazione. L'Unione dei Comuni, per i finanziamenti della programmazione 2021-2027, dovrà accelerare. La prossima settimana, salvo cambi di programma, la giunta dell'Unione, con i sindaci di Gela, Niscemi e Butera, dovrebbe formalizzare l'organigramma dell'organismo intermedio, da trasmettere alla Regione. E' questo l'ultimo tassello prima della sottoscrizione dell'accordo di programma, proprio con la struttura regionale, finalizzato ai fondi e al successivo trasferimento ai Comuni. In ballo, ci sono somme, per i progetti presentati, che potrebbero arrivare a soglie superiori ai trenta milioni di euro. Nelle ultime settimane, hanno iniziato la loro attività, per conto dell'Unione, i tre funzionari vincitori di concorso nazionale, che daranno un supporto non indifferente a una struttura che è quasi del tutto carente di risorse. A occuparsene sono il dirigente del Comune di Gela Antonino Collura e il segretario generale Giovanni Curaba. L'assessore Romina Morselli, per ciò che concerne la parte politica, ha portato avanti le linee di riferimento affidatele dal sindaco Terenziano Di Stefano. L'amministrazione comunale punta a concretizzare tutti i progetti inseriti nel programma dell'Unione dei Comuni, tra questi la riqualificazione dell'ex dogana sul lungomare Federico II di Svevia e Una via tre piazze, in centro storico. Sul versante politico, però, il consiglio dell'Unione manca ancora di un consigliere in rappresentanza di Gela. Dopo le dimissioni del pentastellato Massimiliano Giorrannello, la maggioranza non ha ancora sciolto la riserva sul successore, che dovrebbe essere un esponente del gruppo civico del sindaco. Con l'avvento all'Ars del consigliere di Niscemi Rosetta Cirrone Cipolla, a sua volta nel consiglio dell'Unione dei Comuni, pure il sindaco Massimiliano Conti e la sua maggioranza dovranno indicare un sostituto.