I finanziamenti Unione Comuni, torna a riunirsi il consiglio: verifica su progetti e iter regionali

Sono finanziamenti che l'Unione è chiamata a gestire in maniera diretta così come le procedure di gara che dovranno concretizzarsi entro i primi mesi del 2027

Gela. Dopo un lungo fermo, protrattosi per mesi, la prossima settimana torna a riunirsi il consiglio dell'Unione dei Comuni, che mette insieme i rappresentanti istituzionali di Gela, Niscemi e Butera, enti municipali che sono parte integrante dell'Autorità urbana funzionale per il ciclo dei finanziamenti regionali. I consiglieri (per Gela oltre ai consiglieri Lorena Alabiso e Armando Irti c'è il subentro del civico Giovanni Giudice che prende il posto del pentastellato Massimiliano Giorrannello) sono chiamati a esprimersi sugli atti finanziari dell'Unione, dal dup al bilancio di previsione, ma anche a valutare, nel confronto con i sindaci Terenziano Di Stefano, Massimiliano Conti e Giovanni Zuccala', lo stato degli iter avviati per i progetti da finanziare. Gli importi complessivi superano i trenta milioni di euro e l'ultimo passo preliminare sarà la firma dell'accordo di programma con la Regione. Sono finanziamenti che l'Unione è chiamata a gestire in maniera diretta così come le procedure di gara che dovranno concretizzarsi entro i primi mesi del 2027 nonostante una struttura burocratica decisamente a scartamento ridotto, rimpinguata da tre funzionari vincitori di concorso nazionale. Per Gela, il sindaco Di Stefano ha affidato una delega specifica all'assessore Romina Morselli che sui progetti si rapporta con il dirigente Antonino Collura, coordinatore dell'Unione. La convocazione della seduta della prossima settimana è stata diramata dal presidente del consiglio, il consigliere di Butera Angelo Di Menza.