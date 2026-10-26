Centro storico Tensione in centro storico, rissa tra giovani nella movida del fine settimana

È avvenuto nella zona di via Cairoli, a poca distanza dal municipio

Gela. Nel fine settimana appena trascorso, la movida in centro storico ha fatto registrare violenze tra giovanissimi. Nella zona di via Cairoli, a poca distanza dal municipio, diversi giovani si sono affrontati, forse al culmine di un precedente alterco verbale. La rissa è scoppiata in strada nonostante la presenza di auto in transito, in una zona molto frequentata nelle ore serali e notturne. Quanto accaduto non è passato inosservato. Diversi presenti si sono accorti della rissa in atto.