Gela travolgente: Flores Heatley, Maltese e Ferrigno piegano il Licata
La diretta testuale di Gela-Licata, al via alle 15 allo stadio “Vincenzo Presti”.
Gela. L’uragano biancazzurro si scaglia violentemente sul Licata: il Gela si aggiudica il derby contro i gialloblù per 4-0 nel segno di Flores Heatley - che bagna il suo esordio stagionale in biancazzurro con una doppietta -, Maltese e Andrea Ferrigno, a segno sul filo del rasoio su calcio di rigore.
Il tabellino
Gela: Canino, Scuderi, Camilleri, Giuliano, Argentati (74’ Ferrigno F), Nardo A (94’ Lanza), Di Stefano (65’ Ceesay), Ferrigno A, Vogiatzis, Maltese, Flores Heatley (92’ Desiato). A disposizione: Colace, Cissokho, Tuvé, Rozzi, Nardo L. Allenatore: Pippo Romano.
Licata: Valenti, Cappello, Sidibé, Filì, Corallo (68’ Manfrellotti), Minacori, Brugnone (61’ Papaserio), Marchese, Anzelmo (61’ Sonko), Greco, Imbrogiano (61’ Chiricò). A disposizione: Scardigno, Bennici, Corradini, Merola, Georgiev. Allenatore: Giuseppe Russo.
Arbitro: Budriesi di Bologna.
Reti: 4’, 57’ Flores Heatley, 76’ Maltese, 96’ Ferrigno A.
Note: Espulsi Maltese, Filì. Ammoniti Giuliano, Cappello, Di Stefano, Argentati, Vogiatzis.
La cronaca
96’ - 4-0 Gela. Dal dischetto, lo stesso Ferrigno chiude i conti.
95’ - Andrea Ferrigno viene atterrato in area di rigore: l’arbitro non ha dubbi.
91’ - A tu per tu con Canino, Minacori calcia a lato.
90’ - L’arbitro assegna cinque minuti di recupero.
78’ - In un contrasto di gioco, l’arbitro espelle Dario Maltese. Lo stesso fantasista biancazzurro abbandona il campo in barella.
76’ - 3-0 Gela. Azione corale spettacolare dei locali manovrata da Flavio Ferrigno, Flores Heatley e Andrea Ferrigno: quest’ultimo serve davanti alla porta Maltese, che da pochi passi non sbaglia.
69’ - Miracolo di Canino, che prima respinge un cross e poi salva su una conclusione a botta sicuro di Sonko.
57’ - 2-0 Gela. Altro assist di Maltese e altro gol di Flores Heatley, che con uno scavetto beffa Valenti.
50’ - Corallo cerca la porta dal limite dell’area ma la sfera sibila a fianco al palo.
46’ - Inizia la ripresa allo stadio “Vincenzo Presti”.
Termina il primo tempo al “Presti”.
45’ - L’arbitro assegna tre minuti di recupero.
41’ - Ancora Minacori pericoloso: il numero 11 gialloblù incrocia sul secondo palo ma Canino si distende e respinge con un intervento prodigioso.
37’ - Minacori calcia su punizione ma trova una deviazione della barriera.
31’ - Piattone a giro di Maltese: la conclusione scheggia il palo.
22’ - Corallo si gira in un fazzoletto ma non trova la porta.
9’ - Brugnone cerca il primo palo dal limite dell’area ma non impegna Colace.
6’ - Il Licata reagisce con Imbrogiano: la sua conclusione viene salvata in corner da Colace.
4’ - 1-0 Gela. Biancazzurri avanti nel punteggio: Maltese imbuca per Flores Heatley, che col sinistro buca Valenti.
1’ - Inizia la sfida al Presti.