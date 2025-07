Unione Comuni, proroga per le domande di ammissione dei progetti: tempo fino a lunedì prossimo

A Palazzo di Città, è soprattutto l'assessore Romina Morselli che sta seguendo questo capitolo, su delega del primo cittadino, in stretta collaborazione con il dirigente Collura

Gela. I finanziamenti della nuova programmazione 2021-2027 sono tra i punti irrinunciabili, allo stato, per l'amministrazione comunale. Sui progetti, del resto, il sindaco Di Stefano e gli assessori stanno costruendo, indipendentemente dal dissesto, affidandosi a fondi che arrivano da altri livelli istituzionali. Quella di oggi doveva essere la prima scadenza pregnante per il cammino dell'Unione dei Comuni. Era prevista la trasmissione, da parte degli uffici dei municipi di Gela, Niscemi e Butera, delle domande di ammissione dei progetti da candidare ai finanziamenti, per circa un totale di quaranta milioni di euro. Il dirigente del Comune di Gela Antonino Collura, coordinatore dell'Autorità urbana funzionale, ha però predisposto una breve proroga. Gli uffici avranno tempo fino a lunedì prossimo. Da quel momento, scatterà il termine successivo, per inoltrare tutta la documentazione dei progetti direttamente in Regione. Salvo novità in corso d'opera, fino all'11 luglio. I sindaci Di Stefano, Conti e Zuccalà, si sono sempre detti a favore di un percorso virtuoso che conduca ai finanziamenti. A Palazzo di Città, è soprattutto l'assessore Romina Morselli che sta seguendo questo capitolo, su delega del primo cittadino, in stretta collaborazione con il dirigente Collura. Le difficoltà di organico per l'Unione dei Comuni non sono una novità. Si va avanti solo con due dirigenti del Comune di Gela e con il segretario generale dello stesso ente. Per il resto, manca qualsiasi struttura burocratica e bisognerà stringere per l'approvazione pure del bilancio della Fua, che altrimenti rischia di rimanere completamente ferma al palo. Arrivare all'osservanza delle scadenze previste sarebbe già un passo non da poco, viste le difficoltà e i ritardi che si sono accumulati, anche dal lato della Regione. Le lettere di invito ai Comuni sono in totale ventisei. Quattordici per il Comune di Gela. Servono a fare in modo, appunto, che gli uffici dei tre enti inoltrino le domande di ammissione a selezione per i progetti da candidare. La verifica finale verrà condotta dalla struttura regionale. Quella con Gela, Niscemi e Butera, è stata una delle prime Fua ad essere costituita in Sicilia, con l'obiettivo dei finanziamenti della nuova programmazione. Si è insediato l'organismo politico, il consiglio dell'Unione, così come sussiste la giunta, presieduta da Conti. Il grosso delle procedure passa solo dalla poca burocrazia disponibile. Difficoltà che l'assessore Morselli non nasconde e ha indicato durante l'audizione tenutasi all'Ars.