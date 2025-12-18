Due pm e quattro nuovi giudici, si sono insediati: "Organico adesso quasi al completo"

L'insediamento oggi in tribunale

Gela. Un organico, tra procura e tribunale, "adesso quasi al completo", come ha spiegato nel suo intervento il procuratore capo Salvatore Vella. A Palazzo di giustizia, questa mattina, si sono ufficialmente insediati due nuovi sostituiti procuratori, i pm Maddalena Guglielmino e Federico Cozzi, e quattro giudici, Eleonora Antonuccio, Flavia Tornetta, Alessio Barone e Manuel Barca. Si tratta di magistrati di prima nomina, tutti siciliani a eccezione del dottor Cozzi nato a Rho, in provincia di Milano. "Questa è una città difficile, con una consistente presenza criminale, ma che sa dare tanto a giovani magistrati", ha detto il presidente del tribunale Roberto Riggio, che ha presieduto il collegio, composto anche dai giudici Eva Nicastro e Vincenzo Accardo. Il procuratore Vella ha confermato, nel suo intervento, l'importanza di un organico rafforzato che potrà dare risposte ancora maggiori sul fronte dell'amministrare la giustizia e del contrasto a tipologie di reato, che in città assumono caratteristiche spesso multiformi, con una presenza certamente marcata della criminalità, anche organizzata. Il benvenuto ai nuovi magistrati appena insediati è arrivato dal presidente del consiglio dell'ordine Mariella Giordano e da quello della camera penale "Eschilo" Rocco Guarnaccia. Tanti i presenti, tra pm e giudici già in servizio in tribunale, avvocati, forze dell'ordine e personale. "È un piccolo tribunale, quello di Gela, ma che continua a dimostrare efficienza nonostante le difficoltà", è stato più volte sottolineato.