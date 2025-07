Unione Comuni, ok ai progetti da trasmettere per i fondi: scadenza rispettata

Con la trasmissione dei progetti, le procedure andranno avanti fino ai decreti di finanziamento ma serviranno comunque risorse che vadano a rafforzare la struttura interna dell'Unione

Gela. Il termine fissato dalla Regione, ovvero quello dell'11 luglio, sarà rispettato. La giunta dell'Unione dei Comuni, sorta per i finanziamenti del ciclo 2021-2027, ha deliberato l'esito delle selezioni dei progetti che saranno trasmessi agli uffici regionali, così da andare avanti per stanziamenti fino a trenta milioni di euro. Ci sono tutti i progetti per Gela, che ha la quota maggiore, e Niscemi. Allo stesso tempo, con l'assenso del coordinatore dell'Area urbana funzionale, il dirigente Collura, si apre una finestra temporale ulteriore "per la selezione dei progetti e delle operazioni il cui iter va perfezionato", dovrebbe essere il caso soprattutto degli interventi per Butera. Tra i cantieri potenziali, in città, quelli dell'eterna "Una via tre piazze" e per la riqualificazione dell'ex dogana, sul lungomare. Ci sono poi lavori per la mobilità sostenibile e per la ristrutturazione di edifici di pregio storico. "Ringraziamo l'architetto Collura, per la determinazione e la professionalità, gli altri dirigenti ma anche la struttura di supporto della Regione siciliana", fanno sapere i sindaci Conti (presidente della giunta dell'Unione), Di Stefano e Zuccala'. L'Unione dei Comuni soffre principalmente per la carenza di risorse umane. Solo due dirigenti e il segretario generale del Comune di Gela stanno portando avanti iter molto complessi, con scadenze stringenti. Il consiglio dell'Unione, a oggi, ha potuto fare ben poco, anche se i consiglieri gelesi Giorrannello, Alabiso e Irti hanno preso parte alla fase di definizione dei progetti per la città. Arrivare all'osservanza del termine dell'11 luglio era essenziale per non bloccare tutto e perdere qualsiasi chance di pervenire ai fondi. "Personalmente, ringrazio il dirigente Collura, la struttura a supporto, le commissioni e il segretario generale del Comune di Gela", sottolinea Conti. Il sindaco Di Stefano ha scelto, mesi addietro, di affidarsi all'assessore Morselli, che in questo periodo ha lavorato insieme a Collura. "Esprimo soddisfazione per un primissimo traguardo raggiunto - precisa proprio Morselli - e con la consapevolezza che altre sfide ci attendono". Con la trasmissione dei progetti, le procedure andranno avanti fino ai decreti di finanziamento ma serviranno comunque risorse che vadano a rafforzare la struttura interna dell'Unione.