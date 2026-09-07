Unione Comuni, in Regione firmata la convenzione: avanti con i nuovi progetti

La programmazione dell'Unione dei Comuni, con nuovi cantieri, potrà dare seguito a quanto già fatto con gli stanziamenti Pnrr di "Qualità abitare".

Gela. È stata sottoscritta, stamane, negli uffici regionali, la convenzione che permette all'Autorita urbana funzionale di assumere tutte le competenze di organismo intermedio e di andare avanti con i progetti dell'Unione dei Comuni. I sindaci di Gela, Niscemi e Butera, Terenziano Di Stefano, Massimiliano Conti e Giovanni Zuccala', hanno siglato l'atto insieme ai riferimenti regionali. Le somme disponibili per Gela non sono inferiori ai venticinque milioni di euro. Sono fondi destinati a opere come "Una via tre piazze”, a oggi mai realizzata, e alla riqualificazione dell’ex dogana, oltre che alla pista ciclabile che collegherà Macchitella al lungomare e ancora a interventi di messa in sicurezza sulla viabilità. Ci sono inoltre, tra gli altri, la sicurezza stradale di viale Mattei, interventi di moderazione del traffico, diversi progetti di protezione civile, il rifacimento di Palazzo Ducale e lavori di riqualificazione a nord del museo archeologico. L'iter non è stato affatto semplice. La Regione ha tardato a ingranare e l'Unione dei Comuni sconta una carenza di personale evidente, limitata di recente da tre funzionari assunti dopo un concorso nazionale. Di Stefano, nel tempo, si è affidato all'assessore Romina Morselli, assegnandole la delega in materia. Il dirigente Antonino Collura ha coordinato il Fua territoriale, supportato da alcuni dirigenti del Comune di Gela, compreso il segretario generale Giovanni Curaba. "Si tratta di un risultato importante, frutto di programmazione, lavoro e collaborazione istituzionale. Un ulteriore passo nel percorso di cambiamento avviato per costruire una Gela più moderna, attrattiva e capace di guardare al futuro", hanno detto Di Stefano e Morselli. La programmazione dell'Unione dei Comuni, con nuovi cantieri, potrà dare seguito a quanto già fatto con gli stanziamenti Pnrr di "Qualità abitare". Rimane inoltre da completare la procedura per avviare le gare e affidare gli interventi di un altro programma di finanziamento già coperto e attivato, quello ribattezzato "Metro plus".