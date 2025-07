Unione Comuni, giunta approva tutti i progetti per ambire ai finanziamenti

Certamente, ora i riscontri dovranno arrivare dalla Regione, che nella fase originaria non è stata così solerte, nonostante l'Unione con Gela, Niscemi e Butera, sia stata tra le prime a essere costituita

Gela. Era il passaggio prodromico al materiale invio agli uffici regionali. La giunta, in giornata, ha approvato tutti i progetti che l'ente comunale ha deciso di candidare ai fondi della nuova programmazione 2021-2027. Si tratta della procedura che fa capo all'Unione dei Comuni, insieme a Niscemi e Butera. L'assessore Romina Morselli sta seguendo l'iter, su delega del sindaco Di Stefano. Il coordinatore dell'Area urbana funzionale Antonino Collura, insieme al pochissimo personale a disposizione, in questi mesi ha accelerato, per chiudere la fase necessaria all'istruttoria tecnica vera e propria. Entro l'11 luglio tutti gli atti e la documentazione dovranno essere inviati in Regione. "È stato un lavoro intenso e dobbiamo ringraziare la struttura della Fua, fatta esclusivamente da dirigenti del Comune di Gela - dicono Di Stefano e Morselli - il dirigente Collura ha avuto un ruolo determinante in questo iter, che a un certo punto sembrava finito su un binario morto. È stata utile l'attività dei consiglieri Fua, Alabiso, Giorrannello e Irti, che hanno attivamente partecipato alla definizione dei progetti". Nella struttura, anche il segretario generale Curaba e il dirigente finanziario Bonfirraro. La corsa verso fondi per circa quaranta milioni di euro non è conclusa. In questi giorni, gli uffici hanno completato i Dip e la stesura della documentazione progettuale. Il coordinatore Collura ha provveduto alla nomina dei rup. Le risorse attualmente a disposizione andrebbero incrementate, anzitutto in termini di personale. L'Unione dei Comuni può collocarsi nel solco di altri programmi di finanziamento, che stanno assicurando i cantieri in corso. Certamente, ora i riscontri dovranno arrivare dalla Regione, che nella fase originaria non è stata così solerte, nonostante l'Unione con Gela, Niscemi e Butera, sia stata tra le prime a essere costituita. Tra i progetti che l'amministrazione ha deciso di candidare, spicca il peso dell'eterna "Una via tre piazze" e gli interventi di riqualificazione dell'ex dogana sul lungomare, opere per la viabilità, piste ciclabili, hub per bus sostenibili e la ristrutturazione di edifici storici.