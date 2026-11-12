Pianificazione Unione Comuni, approvata anche la convenzione: avanti nel percorso dei progetti già finanziati

Toccherà all'Area urbana funzionale, con i tre Comuni, rispettare tempistiche e parametri per arrivare alle prime gare d'appalto dei lavori, già finanziati con gli stanziamenti della nuova programmazione

Gela. In quest'ultima fase, dopo tanti tentennamenti del recente passato, gli uffici regionali hanno accelerato nell'iter che riguarda i progetti finanziati dell'Unione dei Comuni. Solo pochi giorni fa, c'era stato il riconoscimento formale, da parte del governo regionale, dell'Area urbana funzionale come organismo intermedio, per la gestione diretta di fondi e procedure. In giornata, è stata invece pubblicata la convenzione che mette nero su bianco compiti e rapporti tra gli uffici regionali e quelli dell'Unione dei Comuni, composta da Gela, Niscemi e Butera. Il dipartimento delle autonomie locali ha reso pubblici tutti gli atti sottoscritti anche dal presidente della giunta dell'Unione dei Comuni, il sindaco niscemese Massimiliano Conti. Gli stanziamenti complessivi riguardano cifre intorno ai quaranta milioni di euro. Ci sarà pure una seconda "finestra" per ricomprendere i progetti del Comune di Butera e ulteriori interventi per Gela. Tra i lavori previsti in città, la riqualificazione dell'ex dogana sul lungomare e uno dei lotti di "Una via tre piazze" in centro storico. La scorsa settimana, i sindaci e l'assessore Romina Morselli, che per l'ente gelese segue l'iter, hanno esposto i tratti salienti del percorso burocratico fin qui svolto con una struttura che va certamente potenziata. Il consiglio dell'Unione ha successivamente approvato gli strumenti finanziari. La convenzione sottoscritta, come aveva preannunciato il dirigente Antonino Collura, che coordina la struttura complessiva dell'Unione dei Comuni, è l'ultimo passaggio. Toccherà proprio all'Area urbana funzionale, con i tre Comuni, rispettare tempistiche e parametri per arrivare alle prime gare d'appalto dei lavori, già finanziati con gli stanziamenti della nuova programmazione.