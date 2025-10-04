Un'imbarcazione della seconda flotilla soccorsa nel porto isola, a bordo tre cittadini francesi

Nel tardo pomeriggio, avrebbero chiesto soccorso

Gela. Probabilmente, hanno perso la rotta. Tre cittadini francesi, a bordo di una delle navi della seconda flotilla, diretta in Palestina, si sono trovati nelle acque lungo la costa locale. Nel tardo pomeriggio, avrebbero chiesto soccorso. Pare che a condurli nel porto isola, per l'attracco, siano stati i militari della capitaneria di porto e il gruppo di piloti e ormeggiatori. Sembrerebbe che arrivassero da Pozzallo. I tre stanno comunque bene ed è probabile che proseguiranno il loro viaggio, verso la Palestina, trasportando aiuti destinati alla popolazione civile.