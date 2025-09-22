Un'eccellenza internazionale nella ricerca oncologica, sarà premiata la dottoressa Marina Baretti

Baretti è anche direttrice della Clinica Multidisciplinare per i Tumori del Fegato e delle Vie Biliari presso il Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center

Gela. Un riconoscimento speciale a una eccellenza e un orgoglio gelese. Giovedì 25 settembre, alle ore 17, in aula consiliare, il sindaco Terenziano di Stefano e il presidente del consiglio comunale, Paola Giudice, incontreranno la dottoressa Marina Baretti, professore associata di Oncologia presso la Johns Hopkins University School of Medicine, dove ricopre anche la Jiasheng Chair (cattedra) per la Ricerca sui Tumori Epato-Biliari. Baretti è anche direttrice della Clinica Multidisciplinare per i Tumori del Fegato e delle Vie Biliari presso il Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center. Sarà l’occasione per conferirle un riconoscimento per la sua grande attività di ricerca sullo sviluppo di nuove strategie terapeutiche nei tumori epatobiliari, con particolare interesse per gli approcci combinatori di immunoterapia. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.

In foto Marina Baretti