"Un'area cani per lo sgambamento", mozione del consiglere Cavallo

La mozione sarà trattata in consiglio comunale

Gela. Offrire uno spazio sicuro e attrezzato agli amici a quattro zampe e, al contempo, garantire una migliore vivibilità, igiene e sicurezza nelle piazze e nelle strade della città. È questo l’obiettivo della mozione presentata dal consigliere comunale Sara Cavallo, che chiede formalmente all’amministrazione l’individuazione e la realizzazione di un’area di sgambamento cani nel territorio comunale. L'iniziativa nasce dalla crescente necessità dei moltissimi cittadini che possiedono un cane e che oggi non dispongono di un luogo pubblico idoneo dove poter far correre e socializzare i propri animali in totale libertà e sicurezza, senza il vincolo del guinzaglio ma nel pieno rispetto delle regole. "La realizzazione di un’area cani non è un lusso, ma un segno di civiltà e di attenzione verso il benessere degli animali e dei loro proprietari", dice Cavallo. "Allo stesso tempo, si tratta di un intervento strategico per il decoro urbano: delimitare uno spazio protetto e dedicato ai cani permette di ridurre la presenza di deiezioni nei parchi giochi e sui marciapiedi, migliorando la convivenza tra tutti i cittadini, che siano proprietari di animali o meno", continua. La proposta prevede l'avvio di un iter per individuare un terreno comunale idoneo – preferibilmente inserito in un contesto verde ma facilmente accessibile – da recintare e attrezzare con fontanelle d'acqua, cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti. "Gela deve fare un passo avanti nella gestione degli spazi pubblici, dimostrandosi una città moderna, accogliente e concretamente 'pet-friendly'", conclude Cavallo.