“Una Vita Nelle Tue Mani”: la CRI di Gela celebra il World Restart a Heart Day 2025

Gela. "La consapevolezza salva." Con questo messaggio, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Gela ha aderito alla Settimana VIVA!, la campagna nazionale promossa dall’IRC (Italian Resuscitation Council) dedicata alla rianimazione cardiopolmonare, che si svolge dal 13 al 19 ottobre e culmina con il World Restart a Heart Day 2025, giornata mondiale sulle manovre salvavita.

L’edizione di quest’anno, ha coinvolto oltre 150 eventi in tutta Italia, vede la collaborazione tra la CRI, l’ANPAS, la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia e l’INMP – Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà.

A Gela, i volontari della Croce Rossa sono scesi in piazza per diffondere la cultura della prevenzione e del primo soccorso. Durante la mattinata, cittadini di tutte le età hanno partecipato a dimostrazioni pratiche di rianimazione cardiopolmonare (mass training), attività formative e ludiche per i più giovani, e sperimentato in prima persona come salvare una vita.

A fianco della CRI Gela anche la SIMEUP (Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica) e la Pubblica Assistenza Procivis, che hanno aderito all’iniziativa, condividendo lo spirito di collaborazione e di servizio alla comunità.

L’evento, gratuito e aperto a tutti, rappresenta un’importante occasione per imparare gesti semplici ma decisivi, capaci di fare la differenza in situazioni di emergenza.