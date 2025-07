"Una perdita enorme", Arancio: "La morte di Orlando è un dolore anche personale"

Il ricordo di Orlando arriva dal segretario dem Arancio

Gela. "Con Carmelo Orlando se ne va una parte fondamentale del nostro partito cittadino. È una perdita enorme per tutta la nostra comunità politica". Il segretario cittadino del Pd Giuseppe Arancio è fortemente provato dalla morte di Orlando, storico esponente dem e più volte consigliere comunale e capogruppo. "Ha sempre dato tutto agli altri, come medico e come esponente politico", aggiunge Arancio. "Mi è stato vicino in tanti momenti della mia vita, c'è sempre stato - conclude - e il dolore per questa morte è enorme, anche da un punto di vista personale".