Una passeggiata a mare che attraversi Manfria, la mozione in consiglio comunale

Il tema sarà trattato in consiglio comunale

Gela. Un progetto del quale si ipotizza la realizzazione ormai da diversi anni. Il corridoio pedonale di collegamento tra le frazioni balneari di Roccazzelle e Manfria sarà oggetto di una mozione che lunedì sera il consigliere comunale dem Antonio Cuvato porterà all'attenzione dell'amministrazione comunale. “Era il 7 luglio 2019 e mettevamo sul tavolo con l'associazione “ViviAmoManfria” la nostra idea di passeggiata a mare, che venne protocollata in Comune. Poi ci furono iniziative da parte di commissioni consiliari e anche una proposta di progetto su tutto il litorale. Da consigliere, lunedì prossimo porterò in aula una mozione che fa riferimento a un progetto mirato di passeggiata a mare, una prima tranche che riteniamo sia urgente e indifferibile ormai sul tratto più antropizzato, vissuto e popoloso di Manfria e Roccazzelle. Una prima tranche – dice Cuvato - per indirizzare uffici e amministrazione, con fondi pubblici, compensazioni o oneri di privati, così da creare finalmente una passeggiata che diventi uno stabile varco a mare accessibile a tutti, una passeggiata non carrabile ma che consenta di potersi spostare lungo la frazione per dare un pieno affaccio al mare, per dare possibilità ai soccorsi, per alleggerire Manfria, con una sostenibilità vera, dal traffico veicolare a oggi obbligato visto che le discese a mare necessitano di essere collegate stabilmente”.