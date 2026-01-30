Una nuova Niscemi nelle aree cedute da Gela, primo sopralluogo di Di Stefano

Il sindaco aveva riferito di una procedura che dovrà passare dai due consigli comunali e dalla Regione

Gela. Non una proposta fine a se' stessa ma un'ipotesi pratica, di supporto alla comunità niscemese, colpita da una frana ancora difficile da delineare in tutte le sue conseguenze. Il sindaco Terenziano Di Stefano, questa mattina, si è recato nelle aree, lungo la Piana di Gela, che potrebbero diventare nuovi quartieri della città di Niscemi. Il primo cittadino gelese ha già ufficialmente proposto di cederle. Sono in larga parte aree, al confine tra Gela e Niscemi, attualmente in territorio gelese, che si affacciano sulla statale 117 bis Gela-Catania. "Noi siamo pronti a collaborare con tutte le istituzioni preposte, anche con il futuro commissario straordinario per la ricostruzione, qualora venisse nominato", ha spiegato il sindaco nel corso della perlustrazione. Gli uffici comunali tracceranno le aree, con una mappatura precisa. "Siamo concentrati sulle zone già di proprietà del Comune di Gela o del Libero Consorzio di Caltanissetta - ha aggiunto Di Stefano - al momento, escludiamo espropri di terreni privati". Il sindaco aveva riferito di una procedura che dovrà passare dai due consigli comunali e dalla Regione. "Chi verrà a vivere in queste nuove aree residenziali - ha precisato - non perdera' affatto l'identità niscemese, dato che saranno aree comunali di Niscemi". Prime aperture, ieri, sono giunte dal sindaco di Niscemi Massimiliano Conti, che ha ringraziato Di Stefano, sottolineando che la proposta verrà valutata. "Abbiamo avuto altri esempi nel resto d'Italia - ha concluso Di Stefano - di ricostruzioni che possono essere effettuate, evitando tempi lunghi".