"Una di loro", alla Pinacoteca la presentazione del romanzo di Nilde Incardona

La presentazione dell'opera scritta dall'autrice gelese

Gela. Appuntamento, questa sera alle ore 18:30, alla Pinacoteca Comunale (Viale Mediterraneo, 47) per la presentazione del nuovo romanzo di Nilde Incardona "Una di loro", edito da Scatole Parlanti.

Interverranno il sindaco Terenziano Di Stefano, il presidente del consiglio comunale Paola Giudice, l'assessore alla Cultura Peppe Di Cristina e dialogherà con l’autrice la Prof.ssa Teresa Mammoliti.

Un’occasione per scoprire una storia intensa e profonda, che parla di identità, scelte e riscatto.