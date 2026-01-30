Una delegazione del consiglio comunale in visita a Niscemi, "siamo a disposizione della comunità niscemese"

È stata offerta la massima collaborazione istituzionale per l’eventuale predisposizione degli atti amministrativi che dovranno essere sottoposti al voto dei rispettivi Consigli comunali

Gela. La Presidente del Consiglio comunale, Paola Giudice, insieme a una delegazione del Consiglio comunale, composta dai consiglieri Alabiso, Cavallo, Di Benedetto e Giorrannello, si è recata in visita a Niscemi, duramente colpita dalla recente frana, per manifestare una solidarietà concreta e immediata alla comunità e all’amministrazione comunale. La visita ha rappresentato un momento di forte impatto umano ed emozionale. Trovarsi di fronte a una situazione emergenziale di tale portata ha profondamente colpito la delegazione gelese, che ha potuto constatare da vicino le difficoltà vissute dai cittadini e dagli uffici comunali in queste ore così delicate. Nel corso dell’incontro è stata ribadita la piena disponibilità del Comune di Gela a sostenere la proposta avanzata dal Sindaco di Gela, che prevede la messa a disposizione di alcune aree comunali al fine di contribuire concretamente al percorso di ricostruzione e supporto per Niscemi. È stata inoltre offerta la massima collaborazione istituzionale per l’eventuale predisposizione degli atti amministrativi che dovranno essere sottoposti al voto dei rispettivi Consigli comunali. Accanto alla prospettiva di medio periodo, è stata assicurata anche una collaborazione immediata a favore degli uffici comunali di Niscemi, con supporto operativo per far fronte agli adempimenti urgenti e impellenti richiesti dalla gestione dell’emergenza. Pur nella gravità della situazione, è stato espresso apprezzamento e compiacimento per il lavoro svolto dalle autorità, dai soccorritori e da tutte le strutture coinvolte, che hanno operato con grande professionalità ed efficacia, evitando conseguenze ancora più drammatiche. Il fatto che non si registrino vittime né feriti rappresenta un elemento di grande sollievo per entrambe le comunità. Il Consiglio comunale di Gela conferma così la propria vicinanza istituzionale e umana alla città di Niscemi, nella convinzione che la collaborazione tra enti e il sostegno tra territori siano strumenti fondamentali per affrontare e superare momenti così difficili. Solo gli atti concreti danno valore al termine solidarietà.