"Una candidatura alle regionali? Non mi interessa l'autoproclamazione", Sincero: "Voci per creare fibrillazioni"

Gela. La maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano, in queste settimane, non può che mantenersi lungo la linea delle scadenze amministrative. Il bilancio diventa decisivo e pare si possa andare in aula consiliare, per il voto, entro i primi giorni di dicembre. Di Stefano, come abbiamo riferito, nel fine settimana appena trascorso, ha voluto fare il punto insieme al suo gruppo civico, che farà a meno di un consigliere comunale, con l'adesione di Massimiliano Giorrannello ai cinquestelle. Durante il confronto interno, l'attenzione è stata concentrata proprio sugli obiettivi programmatici. Chiaramente, non mancano voci e ricostruzioni che toccano pure pezzi importanti di “Una Buona Idea”, il movimento che si rifà al sindaco. “Una mia candidatura alle regionali? Onestamente – dice il consigliere comunale civico Davide Sincero – mi sembra una voce messa in giro appositamente, per creare difficoltà al sindaco e al gruppo. Non c'è nessuna mia candidatura perché prima, eventualmente, dovrebbe passare da scelte del gruppo locale e da decisioni di quello territoriale, dato che siamo parte integrante di “Spazio civico”. Non fa parte della mia cultura, personale e politica, l'autoproclamazione. Siamo impegnati con un lavoro concreto, sugli atti e sul bilancio. E' questo che concentra la nostra attenzione. Se poi, qualcuno, preferisce mettere in giro queste voci, probabilmente lo fa per alimentare fibrillazioni. Ripeto, contano i fatti e le azioni che si portano in consiglio”. Su un piano politico, proprio Sincero fu tra i primi a non escludere che l'area civica potesse avere un proprio peso, pure in una dimensione regionale. “Spazio civico”, la rete territoriale appena ufficializzata e che non nasconde di collocarsi in uno schema regionale, sembra confermare questa opzione. “Io rimango dell'idea che i civici possano avere una forza importante ma non dimentichiamo che la nostra rete, al momento, può avere una caratura territoriale e non certo da lista per le elezioni regionali – continua – però, se ci sarà la possibilità, penso che si lavorerà per un buon risultato”. Sincero, come gli altri consiglieri di “Una Buona Idea”, ha partecipato alla riunione con il sindaco, dello scorso fine settimana. “La situazione è assolutamente tranquilla – conclude – ognuno fa le proprie scelte. Siamo focalizzati sul bilancio e sugli obiettivi che ci siamo dati per la città. Le voci o le polemiche, neanche le voglio commentare”. I civici serrano i ranghi e la vicenda Giorrannello qualche segnale ha contribuito a farlo maturare. Per il sindaco, è fondamentale avere una maggioranza compatta, partendo proprio dal suo gruppo. I primi “venti” politici verranno rimandati, probabilmente all'inizio del prossimo anno.

In foto il consigliere comunale Davide Sincero