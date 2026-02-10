"Una Buona Idea" rafforza i propri ranghi, nuove adesioni: "Cresciamo grazie al lavoro fatto"

Il primo cittadino, a sua volta, non ha mai messo in secondo piano la crescita del movimento, così da consolidarlo nei rapporti con gli alleati e in un'area che guarda ai progressisti ma senza dimenticare la sfera moderata

Gela. I civici di "Una Buona Idea" ampliano la base. In serata è stata ufficializzata l'adesione di un gruppo di professionisti e giovani, che si rifà soprattutto all'avvocato Alessandro Fama', già con esperienze nella Dc ma che da qualche tempo ha deciso di sviluppare un percorso condiviso fuori dai partiti ufficiali. "Per noi, è una grande soddisfazione - dice il capogruppo consiliare di "Una Buona Idea" Giovanni Giudice - sono adesioni importanti di giovani e professionisti che daranno un contributo di contenuti e iniziative. Dimostra che il lavoro fatto dal movimento trova riscontro". L'adesione ufficiale è avvenuta in presenza del sindaco Terenziano Di Stefano, punto di collegamento istituzionale dei civici. "Una Buona Idea", costola di un progetto regionale e provinciale, già ribattezzato "Spazio civico", ha un ruolo consistente nella maggioranza del primo cittadino, che a sua volta non ha mai messo in secondo piano la crescita del movimento, così da consolidarlo nei rapporti con gli alleati e in un'area che guarda ai progressisti ma senza dimenticare la sfera moderata.