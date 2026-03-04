Unione Comuni, in municipio assunti tre funzionari per l'attuazione dei progetti

Il costo delle assunzioni, a tempo indeterminato, è sostenuto da risorse del Pnrr per la durata attuativa del programma

Gela. Tre funzionari hanno preso servizio in Comune, per l’Unione Comuni. Si tratta di funzionari economici statistici ad elevata qualifica. Sono chiamati a rafforzare gli organici delle amministrazioni del sud coinvolte nella gestione e attuazione dei fondi europei della politica di coesione. Vanessa Passafiume, Clelia Terrasi e Luca Granvillano hanno firmato nei giorni scorsi il loro contratto.

Sono tra i 2.200 funzionari da inserire negli enti territoriali (Comuni, Unioni di Comuni, Amministrazioni regionali, Province e Città Metropolitane) di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e presso il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud, esclusivamente per la gestione di interventi finanziati dalla politica di coesione europea. Il costo delle assunzioni, a tempo indeterminato, è sostenuto da risorse del Pnrr per la durata attuativa del programma, fino alla fine del 2029. Al termine di questo periodo la copertura viene assicurata dal bilancio dello Stato.