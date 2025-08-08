Un tuffo nella storia: il Cimitero Monumentale degli Angeli e le curiosità che pochi conoscono
Scopri il Cimitero Monumentale degli Angeli di Caltanissetta: arte liberty, sculture di Tripisciano e storie nascosta tra le tombe.
Lungo una collina dominante la valle dell’Imera Meridionale, sorge il Cimitero Monumentale degli Angeli di Caltanissetta, inaugurato nel 1878. Progettato dagli ingegneri Alfonso Barbera e Pasquale Saetta, rappresenta uno degli esempi più intensi di arte funebre liberty nel Sud Italia, con dimensioni da pantheon e una vista mozzafiato sul Castello di Pietrarossa.
Architetture d’eccellenza e arte funeraria
I vialetti serpeggianti conducono a una serie di cappelle gentilizie esemplari: dalle famiglie Testasecca, Amato-Salvati, Calafati e Trigona, sciolte in dettagli floreali, capitelli e sculture ornamentali.
Tra queste, spicca la Cappella Testasecca, ornata dalla celebre Madonna sul trono con Bambino di Michele Tripisciano, scultore nisseno il cui lavoro illumina l’intero sito.
Tripisciano e le sue opere funerarie
Nato nel quartiere Saccarella, Tripisciano ha lasciato nel cimitero un’impronta indelebile: dalla Madonna Testasecca ai busti marmorei dedicati al Senatore Morillo di Trabonella, ricavati da ambienti rupestri del castello.
La cappella Morillo – incastonata nella roccia – porta la firma dell’ingegnere Nuara (1912) e custodisce sculture di pregevole fattura.
Curiosità
Il cimitero ospita la tomba del drammaturgo Pier Maria Rosso di San Secondo, con lapide che cita il suo legame profondo con Caltanissetta
Ed è curioso sapere che una copia in gesso della Madonna Testasecca si trova esposta nella chiesa parigina di Notre‑Dame, e un’altra nella Chiesa del Corpus Domini di Milano, esemplificando la portata europea dell’opera di Tripisciano.