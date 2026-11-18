“Un sognatore al traguardo”: la storia di Francesco Zito diventa un libro

Ieri mattina, l’aula consiliare del Comune di Gela ha aperto le proprie porte per celebrare l’uscita della biografia di Francesco Zito, a opera della scrittrice canicattinese Stefania Cutaia.

Gela. Francesco Zito taglia un altro traguardo, ben diverso da quelli a cui ci ha abituati. Negli scorsi giorni, infatti, la scrittrice canicattinese Stefania Cutaia ha pubblicato un libro che narra le gesta dell’indomabile atleta gelese, oggi settantaduenne. Dalle prime competizioni alla giovane età di dodici anni alle più recenti gare del velocista, oggi direttore sportivo della Scuola Atletica Leggera di Catania. Passano gli anni ma non l’entusiasmo di Zito, vera e propria icona della disciplina a livello regionale e non solo. L’amministrazione comunale ha voluto celebrare la pubblicazione del libro in aula consiliare.

“Devo ringraziare la biografa Stefania Cutaia, che ha voluto scrivere questo libro su tutti i miei record a tutti i costi. Ci teneva affinché tutta l’Italia conoscesse la mia storia - dichiara ai nostri microfoni Zito -. All’inizio non ero convinto, mi vergognavo un po’. Devo ammettere, però, che lei ha avuto la caparbietà di insistere, e col tempo siamo diventati un binomio. In fin dei conti mi ritengo molto soddisfatto per il gran lavoro che ha fatto la scrittrice”.

“Il fatto di vedere una persona così entusiasta e determinata mi ha spinto a scrivere questo libro - afferma la biografa -. La presenza di tante persone mi ha dimostrato che c’è stato un riscontro positivo da parte dei concittadini di Francesco”.

Particolarmente emblematico il titolo dell’opera, denominata “Un sognatore al traguardo”. Un epiteto che, a giudicare dalle sue dichiarazioni in aula consiliare e ai nostri microfoni, risulta anche azzeccato. Dopo i vari ringraziamenti agli amici di sempre, ai sostenitori più accaniti e a chi ha reso possibile tutto ciò, Zito si è immediatamente concentrato sui prossimi obiettivi e sulle gare che ha già messo nel mirino.

“Mi sto già concentrando sulle prossime gare con degli allenamenti specifici - conclude Zito -. Devo adattare la mia mente e il mio corpo alle specialità su cui voglio lavorare e questo, inevitabilmente, comporta tanti altri sacrifici”.