Un Salone Sociale “Beauty For a Better Life” a Milano per persone in difficoltà

MILANO (ITALPRESS) - Inaugurato a Milano, a due passi dalla Stazione Centrale, il secondo Salone Sociale "Beauty for a Better Life" di L'Orèal. Nel nuovo spazio, all'interno dell'Hub 126, centro gesti...

MILANO (ITALPRESS) - Inaugurato a Milano, a due passi dalla Stazione Centrale, il secondo Salone Sociale "Beauty for a Better Life" di L'Orèal. Nel nuovo spazio, all'interno dell'Hub 126, centro gestito da Fondazione Progetto Arca, le persone in stato di fragilità o di bisogno potranno usufruire gratuitamente di servizi di taglio, acconciatura e colore, oltre a ricevere prodotti essenziali di bellezza e igiene personale. Un anno fa, a Casa Jannacci, L'Orèal aveva aperto il primo Salone Sociale in Italia. In quello spazio sono già stati realizzati 1.000 trattamenti e raggiunte 700 persone. L'obiettivo, per il nuovo spazio all'Hub 126, è di offrire ulteriori 150 trattamenti nei prossimi 12 mesi.

Il nuovo Salone è aperto su appuntamento, due volte al mese. Si avvale di figure professionali altamente qualificate che hanno ricevuto una formazione socio-estetica da Fondation L'Orèal, il cui obiettivo è quello di unire competenze tecniche e capacità di comprendere e guidare le esigenze specifiche di persone in stato di necessità. "In L'Orèal crediamo che la bellezza possa contribuire alla fiducia, all'autostima e al benessere - ha detto Ninell Sobiecka, Presidente e AD di L'Orèal Italia - crediamo molto in questo progetto e abbiamo l'obiettivo di svilupparlo ancora di più. Il prossimo passo sarà un'apertura nell'Italia del Sud".

"I Saloni Sociali si inseriscono nel programma della Fondation 'L'Orèal Beauty for Better Lifè in maniera strategica - ha detto Simone Targetti Ferri, Direttore Sostenibilità L'Orèal Italia - Ci sono due pilastri di questo programma: il primo riguarda la formazione delle donne in contesti svantaggiati, per facilitare l'accesso al mondo del lavoro. Il secondo è quello che offre trattamenti di bellezza in modo gratuito, ciò per farle sentire libere. Il Salone Sociale è veramente un'occasione per fare sentire le donne libere di esprimersi".

Il primo Salone Sociale è stato aperto a Parigi nel 2021, in collaborazione con la ONG Emmaùs Solidaritè, impegnata nella lotta all'esclusione sociale. Da allora, altri 14 saloni sono stati aperti, in Francia, Spagna, Italia, Regno Unito e in Malesia. L'Hub 126 si estende su 336 metri quadrati, messi a disposizione dal Comune di Milano, e gestiti da Fondazione Progetto Arca. Al suo interno trova spazio un Market solidale, dove le persone in difficoltà economica possono fare la spesa gratuitamente, e un Guardaroba solidale, dove poter trovare capi di abbigliamento, scarpe e accessori.

"L'Hub 126 si trova in una zona di Milano storicamente dedicata alle fragilità - ha detto Costantina Regazzo, Direttrice relazioni esterne Fondazione Progetto Arca -. Le persone vulnerabili qui hanno la possibilità di accedere a servizi di sostegno alimentare, ascolto e orientamento ai servizi sul territorio, scelta e consegna di abbigliamento vario. Da oggi poi c'è anche il servizio dedicato alla bellezza e alla cura. La nostra mission quotidiana è permettere a ogni persona di riacquisire fiducia in sè per poter riconquistare l'autonomia. Ringraziamo L'Orèal per credere insieme a noi in questo nuovo servizio, bellezza significa dignità".

All'inaugurazione del nuovo Salone Sociale hanno preso parte oltre a Ninell Sobiecka, Presidente e AD L'Orèal Italia, Simone Targetti Ferri, Direttore Sostenibilità L'Orèal Italia e Costantina Regazzo, Direttrice relazioni esterne Fondazione Progetto Arca, anche Angelo Stanghellini, Direttore Area Diritti e Inclusione del Comune di Milano e Marco Vasario, GM Divisione Prodotti Professionali L'Orèal Italia.

- foto ufficio stampa L'Orèal Italia -

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