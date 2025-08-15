Un record che nessuno si aspettava, le colossali antenne di Niscemi

Niscemi: la mastodontica antenna LF da 252 m e le tre parabole MUOS nella Sughereta, hub U.S. nel cuore della Sicilia.

Nel comune di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, si trovano le imponenti strutture del Naval Radio Transmitter Facility Niscemi (NRTF Niscemi), gestite dalla Marina degli Stati Uniti. All’interno della Riserva Naturale Sughereta, si ergono delle torri fra cui una mastodontica antenna LF alta 827 piedi (circa 252 metri), affiancata da decine di antenne HF e tre parabole MUOS da record.

Strutturate per garantire comunicazioni militari globali via HF e LF e, ormai dal 2015, grazie al sistema MUOS anche via satellite UHF, queste antenne rendono Niscemi uno dei principali hub strategici per la Marina, NATO, e altre missioni alleate.

Le colossali antenne MUOS e LF

Fra le strutture spicca una mastodontica antenna LF da 827 piedi dedicata a comunicazioni sottomarine per i sottomarini, insieme a 44 antenne HF e 116 torri a sorreggerle.

Dal 2015, la stazione ospita anche tre parabole satellitari MUOS, ciascuna parte del sistema UHF mondiale che usa la tecnologia cellulare militare WCDMA.

Tecnologia d’avanguardia e copertura globale

Il sistema MUOS (Mobile User Objective System) è un avveniristico hub di comunicazione satellitare UHF. I tre piatti di Niscemi dialogano con quattro satelliti in orbita geostazionaria, offrendo comunicazioni voce, dati e video in tempo reale agli operatori militari in movimento.

Grazie alle parabole italo-americane, Niscemi diventa un punto focale per le comunicazioni militari nel Mediterraneo, Medio Oriente, e regioni polari come l’Artico: test condotti nel 2015 hanno dimostrato la stabilità dei collegamenti anche alle alte latitudini .

Sughereta e contestazioni ambientali

L’impianto, edificato dal 2011 nella riserva protetta della Sughereta di Niscemi, ha suscitato accese polemiche. Il timore locale riguardava i livelli elettromagnetici ritenuti potenzialmente dannosi.

Nel 2013, la Regione revocò il via libera all’opera, ma uno studio dell’Istituto Superiore di Sanità concluse che le emissioni erano ben al di sotto dei limiti previsti, e dal 2016 il MUOS è pienamente attivo. Nonostante ciò, i comitati No-MUOS continuano a chiedere monitoraggi costanti.

Il ruolo strategico di Niscemi

NRTF Niscemi è stato inaugurato come radio stazione nel 1991, con 22 trasmettitori HF e una grande antenna LF. È una base celebrata per i suoi riconoscimenti d’eccellenza tecnica.

Oggi, quella mastodontica antenna LF e le parabole MUOS rendono Niscemi un nodo irrinunciabile per la comunicazione sottomarina militare, il coordinamento NATO e le forze armate USA in Mediterraneo, Centrafrica e Medio Oriente.