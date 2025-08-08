Un posto in Sicilia che pochi conoscono: immerso tra meraviglie naturali e animali misteriosi

Scopri Geloi Wetland di Gela: santuario degli uccelli migratori, alga rara, cicogne e una storia eccezionale tutta siciliana.

Un’oasi straordinaria e rigenerata nel cuore della piana di Gela, il Geloi Wetland è la prova vivente che, quando la natura è protetta con cura, può rifiorire in pochi anni. Istituito nel 2017 da una fondazione tedesca e un’associazione siciliana, questo progetto ha dato vita a un santuario dove uccelli migratori, flora rara e presenza umana etica si incontrano per un’esperienza di conservazione e scoperta unica.

Rinascita verde e birdwatching da sogno

Nel cuore della Zona di Protezione Speciale ITA050012, Geloi è strategico per le rotte migratorie: oltre 45.000 uccelli sono stati censiti in una sola primavera. Qui nidificano specie di interesse comunitario come la cicogna bianca, il lesser kestrel, il collared pratincole, e il stone‑curlew – tanto che la laguna ospita la più grande popolazione nidificante italiana di stork. Migratori acquatici trovano rifugio nelle acque temporanee, e i ricercatori segnalano rettili e insetti rari, tra cui la Lytta vesicatoria.

Alga scoperta e pesca sostenibile: natura votata alla legalità

Nel 2024 l’Università di Catania ha scoperto la presenza della Tolypella glomerata, un’alga d’acqua dolce che funge da bioindicatore di qualità, segno che la riserva è rigogliosa.

Il Wetland ambisce a diventare un “modello di legalità”: non soltanto recupero ambientale, ma anche agricoltura etica attorno alla zona umida, bonifiche e agricoltura biologica, per sfidare il degrado e costruire un futuro ecologico .

Ogni anno si organizzano i Cicogna Days, con LIPU e volontari locali che accompagnano i visitatori nel cuore del loro regno alato.

Curiosità

Sapevi che il progetto Geloi ha trasformato la cicogna bianca in un vero e proprio marchio territoriale? Nata come specia tutelata, oggi è simbolo non solo di biodiversità, ma anche di turismo sostenibile, valorizzazione dei prodotti locali e maggiore consapevolezza sociale.