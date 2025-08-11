Un missionario della Parola e dell’Amore: Don Cosimo Schena a Butera per San Rocco

Don Cosimo collabora con Rai 1, Rai 2 e Rete 4, dove partecipa a programmi che spaziano dalla riflessione spirituale alle tematiche legate al creato e agli animali, unendo così la sensibilità pastorale a quella ecologica.

Butera. La comunità di Butera ha vissuto giornate di intensa spiritualità e di profonda comunione in occasione dei solenni festeggiamenti in onore di San Rocco, patrono della città. Quest’anno, a guidare la predicazione è stato don Cosimo Schena: sacerdote, missionario digitale, psicologo, docente di filosofia e poeta dell’amore. Don Cosimo, attuale parroco della Parrocchia San Francesco d’Assisi a Brindisi Ostuni, è conosciuto in tutta Italia non solo per la sua instancabile attività pastorale, ma anche per la sua capacità di comunicare la fede attraverso i mezzi di comunicazione moderni. Collabora con Rai 1, Rai 2 e Rete 4, dove partecipa a programmi che spaziano dalla riflessione spirituale alle tematiche legate al creato e agli animali, unendo così la sensibilità pastorale a quella ecologica. Durante le giornate buteresi, la sua presenza si è fatta sentire non solo dal pulpito, ma anche tra la gente: un ascolto attento, una parola di conforto, un sorriso paterno rivolto a ogni parrocchiano. Il suo stile di predicazione, intriso di poesia e di vita vissuta, ha toccato i cuori di molti, rinnovando in tanti il desiderio di un incontro personale con Cristo.

La visita di don Cosimo resterà nella memoria della città come un dono di grazia e un segno di comunione fraterna nella fede, ricordandoci che la Parola, quando è annunciata con amore e autenticità, diventa luce che illumina il cammino di una comunità intera.