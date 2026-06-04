"Un medico angelo che ha salvato migliaia di vite", consiglio assegna cittadinanza onoraria a Di Martino

Tutti hanno riconosciuto il valore e l'umanità di un medico, che nel tempo ha ottenuto riconoscimenti nazionali e non solo

Gela. Il consiglio comunale ha ufficialmente riconosciuto la cittadinanza onoraria al medico Giuseppe Di Martino. Il senologo, che per anni è stato alla guida della breast unit locale, ha ottenuto il pieno riconoscimento dall'assise civica. “Ha salvato migliaia di vite, è un medico angelo”, è stato detto negli interventi dei consiglieri. “La sua figura e la sua capacità devono essere da monito. Non si tocchi la breast unit e non venga depauperata, magari per trasferirla al “Sant'Elia” di Caltanissetta”, è intervenuto il capogruppo del Pd Gaetano Orlando. Tutti hanno riconosciuto il valore e l'umanità di un medico, che nel tempo ha ottenuto riconoscimenti nazionali e non solo. Un contraltare, la figura di Di Martino e l'eccellenza della breast unit rispetto alle tante carenze che si registrano al “Vittorio Emanuele”, ancora una volta al centro di un'emergenza dovuta a carenze di personale e servizi. "Un uomo di buona volontà", lo ha definito il presidente Antonella Di Benedetto.