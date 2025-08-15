Un incredibile capolavoro nisseno della musica: da ex convento gesuitico a casa della musica

Conservatorio V Bellini di Caltanissetta: da convento gesuitico del ’500 a istituto AFAM statale!

Il Conservatorio Statale di Musica “V. Bellini” di Caltanissetta, nato nel 1975 come liceo musicale e statalizzato nel 2023, rappresenta un crocevia unico tra storia, cultura e musica contemporanea. Ospitato nell’ex Collegio dei Gesuiti edificato nel 1588, l’istituto collega il passato barocco con una vocazione moderna e internazionale.

Un ex convento gesuitico diventa la “casa della musica”

Situato in Corso Umberto 84, il conservatorio risiede nell’ex collegio fondato da Luisa e Francesco Moncada nel 1588, che venne trasformato in scuola musicale a partire dal 1970. Il trasferimento definitivo nel 1985 dai locali di via Vittorio Emanuele all’ala del Collegio del Sacro Cuore ha trasformato gli spazi storici in aule, auditorium, sala conferenze e cappella: oggi si contano 24 aule, un auditorium da 100 posti e una splendida cappella interna.

Oggi, queste stanze conservano non solo architettura barocca e antichi archi, ma anche tecnologie didattiche di ultima generazione, creando un ambiente dove arti, musica e ricerca si fondono.

Una storia di crescita: da liceo a conservatorio statale

1975 : nasce il Liceo Musicale “Vincenzo Bellini” con corsi base di violino, pianoforte, flauto, canto, chitarra.

: nasce il Liceo Musicale “Vincenzo Bellini” con corsi base di violino, pianoforte, flauto, canto, chitarra. 1979 : diventa “parcheggiato” nel sistema AFAM, assumendo dignità e piani d’istruzione avanzati.

: diventa “parcheggiato” nel sistema AFAM, assumendo dignità e piani d’istruzione avanzati. 1985 : trasferimento nell’ex Collegio del Sacro Cuore, rendendo permanente la sede storica.

: trasferimento nell’ex Collegio del Sacro Cuore, rendendo permanente la sede storica. 1996 : l’Istituto assume lo status di Istituto Superiore di Studi Musicali.

: l’Istituto assume lo status di Istituto Superiore di Studi Musicali. 14 ottobre 2022: decreto MIUR n°1184 sancisce la statalizzazione: il conservatorio entra a pieno titolo nel sistema universitario statale dal 1° gennaio 2023.

Con circa 700 studenti (350 accademici e 100 propedeutici), 38 docenti e un investimento di oltre 3 milioni di euro annui, il conservatorio conferma il suo ruolo di eccellenza regionale.

Orchestra, festival e un legame con il territorio

Il Bellini non è solo scuola: vanta una orchestra da camera, un ensemble di fiati e un coro, offrendo performance aperte al pubblico.

Dal 2021 organizza il Pietrarossa Bellini Music Festival, un evento di 44 giorni che trasforma Caltanissetta in un laboratorio artistico con concerti, workshop e masterclass internazionali.

Nel 2024 il festival è raddoppiato, una risposta forte alla voglia di cultura post-pandemia: un mix di performance di qualità e valorizzazione urbana.