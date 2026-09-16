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Un incendio divampa nella zona industriale di Termini Imerese, danneggiati un tir e 27 auto

PALERMO (ITALPRESS) – Un incendio la notte scorsa si è sviluppato all’interno di un deposito auto e officina in contrada Cannemasche, nella zona industriale di Termini Imerese, in provincia di Palermo. Le fiamme dapprima hanno danneggiato un tir e le auto

A cura di Redazione Redazione
16 settembre 2026 12:30
Un incendio divampa nella zona industriale di Termini Imerese, danneggiati un tir e 27 auto -
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PALERMO (ITALPRESS) – Un incendio la notte scorsa si è sviluppato all’interno di un deposito auto e officina in contrada Cannemasche, nella zona industriale di Termini Imerese, in provincia di Palermo. Le fiamme dapprima hanno danneggiato un tir e le auto che si trovavano sopra. Poi, hanno investito altre auto parcheggiate e un’officina nei pressi del deposito. Complessivamente sono state danneggiate 27 auto. Il deposito è stato dichiarato inagibile dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto. Diverse squadre hanno lavorato tutta la notte. Sono in corso le operazioni di bonifica. Indagano i carabinieri.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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Verificato il: 16 settembre 2026

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