Un incendio divampa nella zona industriale di Termini Imerese, danneggiati un tir e 27 auto
PALERMO (ITALPRESS) – Un incendio la notte scorsa si è sviluppato all’interno di un deposito auto e officina in contrada Cannemasche, nella zona industriale di Termini Imerese, in provincia di Palermo. Le fiamme dapprima hanno danneggiato un tir e le auto
PALERMO (ITALPRESS) – Un incendio la notte scorsa si è sviluppato all’interno di un deposito auto e officina in contrada Cannemasche, nella zona industriale di Termini Imerese, in provincia di Palermo. Le fiamme dapprima hanno danneggiato un tir e le auto che si trovavano sopra. Poi, hanno investito altre auto parcheggiate e un’officina nei pressi del deposito. Complessivamente sono state danneggiate 27 auto. Il deposito è stato dichiarato inagibile dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto. Diverse squadre hanno lavorato tutta la notte. Sono in corso le operazioni di bonifica. Indagano i carabinieri.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
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Fonte:
- https://www.italpress.com/un-incendio-divampa-nella-zona-industriale-di-termini-imerese-danneggiati-un-tir-e-27-auto/
Verificato il: 16 settembre 2026